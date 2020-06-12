Анте Ребич №17 Нападающий Подписаться

Команда Милан

Возраст 27

Рост 185

Вес 77

Расплатился с долгами более 500 жителей деревни, где вырос. И спонсировал строительство центра для реабилитации детей в другом городе, заплатив десять тысяч евро.