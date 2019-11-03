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Сайт
www.aikfotboll.se/
Страна
Швеция
Стадион
Френдс Арена
Тренер
Андреас Альм
А. Альм
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Как забить меньше всех и стать чемпионом – история уникального кейса из Швеции
#АИК
14 апреля, 20:50
Воспитанник «Ман Сити» пытался подкупить бывшего одноклубника. Итог аферы – бан на 5 лет
#Диксон Этуху
17 апреля, 00:05
Сезон в Швеции – безумие. Лучшим бомбардиром стал новичок, чемпиона определили в последнем туре
#чемпионат Швеции
03 ноября 2019, 15:10