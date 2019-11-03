Сезон в Швеции – безумие. Лучшим бомбардиром стал новичок, чемпиона определили в последнем туре
На чемпионство в Швеции претендовали три команды: «Юргорден», «Мальме» и «Хаммарбю». АИК, который предыдущие три сезона заканчивал в топ-2, не оказался в тройке.
Чтобы стать чемпионом, «Юргордену» достаточно было сыграть вничью с «Норччепингом». Но к перерыву он горел – 0:2 – чемпионом в тот момент был «Мальме». Почему не «Хаммарбю»: «Мальме» выиграл первый очный матч (4:1) и проиграл второй (0:2), поэтому выходил на первую строчку по разницы забитых и пропущенных.
Но все обломал «Юргорден», который во втором тайме матча с «Норччепингом» забил два мяча (сравнял счет) и стал чемпионом впервые за 14 лет. Кстати, в 2016-м Андреас Исакссон (легенда ПСВ и сборной Швеции) возвращался в «Юргорден», чтобы перед завершением карьеры побороться за чемпионство. Не получилось: закончил с футболом в 2018-м, а через год «Юргорден» добрался до золотых медалей.
В раздевалке и на поле – жара.
Лучшим бомбардиром стал футболист, который в Швеции играл первый год
Мохамед Буйя Турай – футболист из Сьерра-Леоне, которого в прошлом году за бешеные для себя 1,8 миллиона евро купил «Сент-Труйден». Там Буйя Турай не закрепился, конфликтовал с болельщиками (пару раз не подходил благодарить за поддержку после матчей, и они обиделись) и спустя год после приезда отправился в аренду в Швецию.
Буйя Турай, который этот сезон Алсвенскан провел в «Юргордене», отыграл 29 матчей, забил 15 голов, отдал 5 передач и стал лучшим бомбардиром чемпионата Швеции. Забавно, но за сезон он забил почти столько же, сколько и «Кальмар» (22), который вылетел, и «Эскильстуна» с последнего места таблицы.
1 декабря Буйя Турай вернется в «Сент-Труйден», потому что закончится арендное соглашение. «Юргорден» рад продержать его у себя подольше, но 2 миллиона евро, требуемые за Буйя Турая, кажутся неподъемной суммой.
На дне таблицы тоже триллер
10 лет назад: «Кальмар» стал чемпионом Швеции. Сейчас единственный шанс «Кальмара» закрепиться в вышке – не проиграть в стыковых матчах. Хотя ситуация могла быть еще хуже, если бы «Сундсвалль» или «Эскильстуна» выиграли свои матчи. Но нет – они вылетели напрямую.
Сейчас будет неожиданно, но даже на дне таблицы чемпионата России есть интересная деталь для болельщика из России. На месте «Кальмара» мог быть «Фалькенберг», в котором играет Кирилл Погребняк. Но «Фалькенберг» обыграл «Эскильстуну» (там тоже есть русский – Сандро Цвейба) и оторвался от несчастливой тройки.