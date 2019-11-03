Сезон в Швеции – безумие. Лучшим бомбардиром стал новичок, чемпиона определили в последнем туре

На чемпионство в Швеции претендовали три команды: «Юргорден», «Мальме» и «Хаммарбю». АИК, который предыдущие три сезона заканчивал в топ-2, не оказался в тройке.

Чтобы стать чемпионом, «Юргордену» достаточно было сыграть вничью с «Норччепингом». Но к перерыву он горел – 0:2 – чемпионом в тот момент был «Мальме». Почему не «Хаммарбю»: «Мальме» выиграл первый очный матч (4:1) и проиграл второй (0:2), поэтому выходил на первую строчку по разницы забитых и пропущенных.

Но все обломал «Юргорден», который во втором тайме матча с «Норччепингом» забил два мяча (сравнял счет) и стал чемпионом впервые за 14 лет. Кстати, в 2016-м Андреас Исакссон (легенда ПСВ и сборной Швеции) возвращался в «Юргорден», чтобы перед завершением карьеры побороться за чемпионство. Не получилось: закончил с футболом в 2018-м, а через год «Юргорден» добрался до золотых медалей.

В раздевалке и на поле – жара.