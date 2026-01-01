Барбора Крейчикова

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Теннис
Рублев опустился на седьмое место в мировом рейтинге после Australian Open, Павлюченкова – на 14-е
#Australian Open
Олимпиада 2020
🎾 Чехия выиграла золото в парном женском разряде. Россия стала четвертой
#Олимпиада-2020
Теннис
Павлюченкова проиграла Крейчиковой в финале «Ролан Гаррос»
#Анастасия Павлюченкова
Теннис
Крейчикова – соперница Павлюченковой по финалу «Ролан Гаррос»
#Барбора Крейчикова
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