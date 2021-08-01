🎾 Чехия выиграла золото в парном женском разряде. Россия стала четвертой

В финале женского турнира в парном разряде сыграли 🇨🇿 пара Барбора Крейчикова – Катерина Синякова и 🇨🇭 пара Белинда Бенчич – Виктория Голубич. Матч продлился два сета – 7:5, 6:1.

Крейчикова и Синякова посеяны под первым номером и побеждали в парном разряде на «Уимблдоне» и на «Ролан Гаррос» (дважды).

🇷🇺 пара Вероника Кудерметова – Елена Веснина проиграла матч за третье место 🇧🇷 паре Лаура Пигосси – Луиза Стефани.

Подиум:

1. 🇨🇿 Барбора Крейчикова – Катерина Синякова.

2. 🇨🇭 Белинда Бенчич – Виктория Голубич.

3. 🇧🇷 Лаура Пигосси – Луиза Стефани.

Бенчич стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном разряде.