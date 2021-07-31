Олимпиада-2020
Теннис
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🎾 Бенчич – олимпийская чемпионка в женском одиночном разряде. В финале она взяла медицинский тайм-аут
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В финале женского турнира Белинда Бенчич встретилась с Маркетой Вондроушовой. Матч продлился три сета – 7:5, 2:6, 6:3.
- Это первая медаль Бенчич на Олимпиадах.
- В третьем сете она взяла медицинский тайм-аут.
- 1 августа Бенчич сыграет за золотую медаль в парном турнире среди женщин вместе с Викторией Голубич.
Подиум:
1. 🇨🇭 Белинда Бенчич.
2. 🇨🇿 Маркета Вондроушова.
3. 🇺🇦 Элина Свитолина.
- Лучший результат России – четвертьфинал Анастасии Павлюченковой, которая проиграла Бенчич.
- В финале мужского турнира сыграют 🇷🇺 Карен Хачанов и 🇩🇪 Александр Зверев.
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