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🎾 Бенчич – олимпийская чемпионка в женском одиночном разряде. В финале она взяла медицинский тайм-аут

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В финале женского турнира Белинда Бенчич встретилась с Маркетой Вондроушовой. Матч продлился три сета – 7:5, 2:6, 6:3.

  • Это первая медаль Бенчич на Олимпиадах.
  • В третьем сете она взяла медицинский тайм-аут.
  • 1 августа Бенчич сыграет за золотую медаль в парном турнире среди женщин вместе с Викторией Голубич.

Подиум:

1. 🇨🇭 Белинда Бенчич.

2. 🇨🇿 Маркета Вондроушова.

3. 🇺🇦 Элина Свитолина.

  • Лучший результат России – четвертьфинал Анастасии Павлюченковой, которая проиграла Бенчич.
  • В финале мужского турнира сыграют 🇷🇺 Карен Хачанов и 🇩🇪 Александр Зверев.

Медальный зачет Олимпиады-2020

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Источник:
Гол.ру
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