Team Spirit

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Российская киберспортивная организация
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В 2021 Team Spirit стала победителем крупнейшего международного турнира по Dota 2 The International 2021
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Футбольная сборная поздравила Team Spirit фотографией игроков в форме России. Хотя там играют два украинца
#The International
Стример сбрил брови и волосы в прямом эфире на твиче – это реакция на победу Team Spirit на The International
#The International
Сколько Team Spirit заработала за победу на The International 10
#The International
Что надо знать о победе русской команды на The International 10 – главном киберспортивном турнире мира. Это сенсация: даже они сами хотели 7-8 место
#The International