Team Spirit

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Российская киберспортивная организация
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В 2021 Team Spirit стала победителем крупнейшего международного турнира по Dota 2 The International 2021
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Киберспорт
Team Spirit и NAVI номинированы на премию The Game Awards в категории лучших киберспортивных команд
#Team Spirit
Киберспорт
«Наши киберспортсмены всегда нацелены на результат». Путин поздравил Team Spirit с победой в главном турнире по Dota 2
#Team Spirit
Киберспорт
Team Spirit победила на The International 10. Это главный турнир сезона в Dota 2
#The International