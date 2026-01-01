Тьяго Алькантара

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❤️ Тьяго украшает футбол даже со скамейки: своим помогает пережить промахи, чужим – вытирает слезы
#Евро-2020
Что случилось с «Ливерпулем»
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#Ливерпуль
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20 главных трансферов летнего окна
#АПЛ