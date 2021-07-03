❤️ Тьяго украшает футбол даже со скамейки: своим помогает пережить промахи, чужим – вытирает слезы

Перед Евро-2020 Тьяго Алькантара рассматривался одним из основных игроков сборной Испании.

Луис Энрике рассудил по-другому, хотя тренировал его еще в «Барселоне Б». За пять матчей Испании Алькантара едва набрал чуть больше 50 игровых минут и ни разу не выходил в стартовом составе.

⏰ 25 минут в игре со Швецией.

⏰ 20 минут в игре со Словакией.

⏰ 8 минут в игре со Швейцарией.

Один удар, одна ключевая передача, выигранное верховое единоборство, перехват, три отбора. 0+0 по «гол плюс пас». Скромненько.

Впрочем, в квалификации к ЧМ он тоже выходил на замену, а его выходы в старте с голевыми передачами в отборе к Евро-2020 остались в 2019 году. Сейчас Алькантара – игрок подмены, но и там – не приоритетный выбор. Зато порцию респектов за турнир уже заслужил.

После четвертьфинала Алькантара пошел успокоить промахнувшегося с пенальти швейцарца Варгаса. Обнял его и сказал несколько ободряющих слов.

Этому улыбнулся даже проигравший Шакири, одноклубник по «Ливерпулю». Клуб тоже в восторге.