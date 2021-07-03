❤️ Тьяго украшает футбол даже со скамейки: своим помогает пережить промахи, чужим – вытирает слезы
Перед Евро-2020 Тьяго Алькантара рассматривался одним из основных игроков сборной Испании.
Луис Энрике рассудил по-другому, хотя тренировал его еще в «Барселоне Б». За пять матчей Испании Алькантара едва набрал чуть больше 50 игровых минут и ни разу не выходил в стартовом составе.
⏰ 25 минут в игре со Швецией.
⏰ 20 минут в игре со Словакией.
⏰ 8 минут в игре со Швейцарией.
Один удар, одна ключевая передача, выигранное верховое единоборство, перехват, три отбора. 0+0 по «гол плюс пас». Скромненько.
Впрочем, в квалификации к ЧМ он тоже выходил на замену, а его выходы в старте с голевыми передачами в отборе к Евро-2020 остались в 2019 году. Сейчас Алькантара – игрок подмены, но и там – не приоритетный выбор. Зато порцию респектов за турнир уже заслужил.
После четвертьфинала Алькантара пошел успокоить промахнувшегося с пенальти швейцарца Варгаса. Обнял его и сказал несколько ободряющих слов.
Этому улыбнулся даже проигравший Шакири, одноклубник по «Ливерпулю». Клуб тоже в восторге.
Так и провожал Варгаса до подтрибунного помещения.
Алькантара подходить утешить и Зоммера. Они друг друга давно знают и по Бундеслиге, и даже по финалу юношеского Евро в 2011 году, где в финале Алькантара врезал с 40 метров и пробил Зоммера.
Унаи Симон, запустивший нелепый автогол в игре с Хорватией, восхищается Алькантарой: «Это еще один капитан в команде. Он знает о взлетах и падениях, легко это подмечает. Когда нужно, чтобы вас кто-то поддержал, он будет первым».
Журналист сайта УЕФА Грэм Хантер подтвердил: «Когда раздался свисток, Тьяго Алькантара, который, должно быть, был разочарован тем, что не выходил на поле, подбежал к Унаи Симону, чтобы прыгнуть на него и обнять. Серьезное свидетельство командного духа».
Критикуемому Морате тоже достались добрые слова:
Тьяго восхитил еще и тем, что остановился перед болельщиком в инвалидной коляске, хотя большинство игроков прошли мимо. Он дал автограф фанату. Это было перед игрой против Хорватии.
А после матча со Словакией была вот такая милота:
Будьте спокойны за микроклимат в сборной.