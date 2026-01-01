Тьяго Алькантара

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Футбол
Месси, Роналду и Рамос вошли в символическую сборную 2020 года от IFFHS
#Футбол
Футбол
Алькантара в первой же игре поставил рекорд по передачам, хотя сыграл всего тайм
#Тьяго Алькантара
Футбол
Алькантара перешел из «Баварии» в «Ливерпуль», контракт – на четыре года
#Тьяго Алькантара