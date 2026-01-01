Сборная России (лыжи)

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Лыжные гонки
Большунов выиграл гонку преследования свободным стилем. Весь пьедестал – 🇷🇺, Нисканен снялся из-за мороза
#Александр Большунов
Лыжные гонки
Сборная России по лыжам уволила аналитика. Он писал в инстаграме про «Колхоз TV» и связал увольнение с критикой в комментариях
#Сборная России (лыжи)
Лыжные гонки
Русские лыжники выступят на ЧМ-2021 под флагом FIS и названием «Спортсмены из России»
#Сборная России (лыжи)