Вероника Степанова

Дата рождения
4 января 2001 г.
Достижения
Олимпийская чемпионка (2022)
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Русская лыжница постоянно танцует на награждении. Она объясняет это языком тела и криком души
#Юлия Ступак
Золото России в эстафете принесла 21-летняя Степанова: она ругает медиа и возмущается, что Путин не смотрит лыжи
#Вероника Степанова
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#Вероника Степанова