Вероника Степанова

Дата рождения
4 января 2001 г.
Достижения
Олимпийская чемпионка (2022)
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Лыжные гонки
Непряева, Устюгов и Степанова вошли в состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду
#Олимпиада-2022