Майкл Эдвардс

Дата рождения
21 июня 1979
Факт
До "Ливерпуля" работал в "Тоттенхэме" и "Портсмуте"
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Новости
Из «Ливерпуля» уходит важный человек, который из тени построил команду. Это он подписал Клоппа (шпионил за ним в отеле) и привел Салаха, хотя Клопп возражал
#Майкл Эдвардс
Как «Ливерпуль» стал лучшим. Большой и подробный разбор секретов Клоппа − за 17 шагов
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#Ливерпуль
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