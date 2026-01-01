Майкл Эдвардс

Дата рождения
21 июня 1979
Факт
До "Ливерпуля" работал в "Тоттенхэме" и "Портсмуте"
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Спортдиректор «Ливерпуля» Эдвардс уйдет из клуба. При нем команда выиграла Лигу чемпионов и АПЛ
#Майкл Эдвардс
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