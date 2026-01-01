Оливейра – Чендлер

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Оливейра шел к поясу UFC через тяжелую болезнь. Два года лежал в больнице, врачи говорили об инвалидном кресле
#Чарльз Оливейра
Сравниваем Хабиба с Оливейрой – новым чемпионом в легком весе: по деньгам, дням до титула и статистике
#UFC
Сколько Оливейра заработал за чемпионский бой на UFC 262. Он получил пояс, которым владел Хабиб
#Чарльз Оливейра
Детские эмоции Оливейры после чемпионства в UFC: обнимал пояс, бегал и плакал
#Чарльз Оливейра