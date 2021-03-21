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#Челси #Футбол #АПЛ

Впервые за 16 лет «Челси» не пропускал голы в семи матчах подряд

вчера, 20:04

Статистика пропущенных мячей «Челси» в последних семи встречах:

«Атлетико» – 0 голов.

«Манчестер Юнайтед» – 0 голов.

«Ливерпуль» – 0 голов.

«Эвертон» – 0 голов.

«Лидс» – 0 голов.

✅ «Атлетико» – 0 голов.

«Шеффилд» – 0 голов.

Впервые с 2005 года «Челси» не пропускает семь матчей подряд. До клубного рекорда осталось две встречи.

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Источник:
твиттер OptaJoe
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