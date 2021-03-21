Впервые за 16 лет «Челси» не пропускал голы в семи матчах подряд

Статистика пропущенных мячей «Челси» в последних семи встречах:

✅ «Атлетико» – 0 голов.

✅ «Манчестер Юнайтед» – 0 голов.

✅ «Ливерпуль» – 0 голов.

✅ «Эвертон» – 0 голов.

✅ «Лидс» – 0 голов.

✅ «Атлетико» – 0 голов.

✅ «Шеффилд» – 0 голов.

Впервые с 2005 года «Челси» не пропускает семь матчей подряд. До клубного рекорда осталось две встречи.