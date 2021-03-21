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Впервые за 16 лет «Челси» не пропускал голы в семи матчах подряд
вчера, 20:04
Статистика пропущенных мячей «Челси» в последних семи встречах:
✅ «Атлетико» – 0 голов.
✅ «Манчестер Юнайтед» – 0 голов.
✅ «Ливерпуль» – 0 голов.
✅ «Эвертон» – 0 голов.
✅ «Лидс» – 0 голов.
✅ «Атлетико» – 0 голов.
✅ «Шеффилд» – 0 голов.
Впервые с 2005 года «Челси» не пропускает семь матчей подряд. До клубного рекорда осталось две встречи.
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