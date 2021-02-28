Краснодар
РПЛ
Футбол
Уфа
«Краснодар» не может выиграть 4 матча подряд
2 часа назад
Статистика «Краснодара» в последних четырех встречах:
❌ Домашнее поражение от загребского «Динамо» в Лиге Европы (2:3).
❌ Вылет из Кубка России от «Сочи» (1:2).
❌ Еще одно поражение от «Динамо» – вылет из ЛЕ (0:1).
🤝 Сейчас «Краснодар» сыграл вничью с «Уралом» (2:2).
В последний раз «Краснодар» побеждал в официальном матче 17 декабря: тогда он обыграл «Уфу» в матче РПЛ.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые