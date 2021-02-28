Краснодар
РПЛ
Футбол
Уфа
Поделиться:
Комментарии:
0
#Краснодар #Футбол #РПЛ #Уфа

«Краснодар» не может выиграть 4 матча подряд

2 часа назад

Статистика «Краснодара» в последних четырех встречах:

❌ Домашнее поражение от загребского «Динамо» в Лиге Европы (2:3).

❌ Вылет из Кубка России от «Сочи» (1:2).

❌ Еще одно поражение от «Динамо» – вылет из ЛЕ (0:1).

🤝 Сейчас «Краснодар» сыграл вничью с «Уралом» (2:2).

В последний раз «Краснодар» побеждал в официальном матче 17 декабря: тогда он обыграл «Уфу» в матче РПЛ.

Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Сулейманов 12
Кабелла 85
2:2
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Аугустыняк 52
Аугустыняк 59
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Дебют камерунца Ойонго за «Краснодар»: заменил травмированного Чернова и ушел с поля через 12 минут
У Бэйла дубль и голевая в матче против «Бернли». Он набрал 7 очков по «гол+пас» в последних четырех играх
Кокорин сыграл второй матч за «Фиорентину»: вышел на замену и получил желтую карточку
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Краснодар
#Футбол
#РПЛ
#Уфа