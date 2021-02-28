«Краснодар» не может выиграть 4 матча подряд

Статистика «Краснодара» в последних четырех встречах:

❌ Домашнее поражение от загребского «Динамо» в Лиге Европы (2:3).

❌ Вылет из Кубка России от «Сочи» (1:2).

❌ Еще одно поражение от «Динамо» – вылет из ЛЕ (0:1).

🤝 Сейчас «Краснодар» сыграл вничью с «Уралом» (2:2).

В последний раз «Краснодар» побеждал в официальном матче 17 декабря: тогда он обыграл «Уфу» в матче РПЛ.