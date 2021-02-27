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Лионель Месси
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#Барселона #Футбол #Лионель Месси #Примера #Севилья

«Барселона» победила «Севилью». 15 матчей подряд не проигрывают в Примере, выиграли 9 из 10 последних

вчера, 21:00

Нападающий Лионель Месси забил гол и отдал голевую передачу. Он забил в восьмом матче Примеры подряд.

Матч завершен
Севилья
Севилья
0:2
Матч завершен
Барселона
Барселона
Дембеле 29
Месси 85

Последний раз «Барселона» проигрывала в Примере в декабре. Тогда было поражение от «Кадиса» (1:2).

Сейчас «Барселона» идет на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Атлетико» на два очка. Ее может обойти «Реал», который идет третьим и уступает одно очко.

Как дела у «Барсы»
Куман весь сезон проигрывает ключевые матчи в «Барселоне»
Месси обменялся футболками с вратарем «Эльче». После матча, где оформил дубль
Гризманн ругался с Пике во время матча. И это не первый его конфликт в «Барсе» – как-то он бодался даже с Месси
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