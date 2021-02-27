«Барселона» победила «Севилью». 15 матчей подряд не проигрывают в Примере, выиграли 9 из 10 последних

Последний раз «Барселона» проигрывала в Примере в декабре. Тогда было поражение от «Кадиса» (1:2).

Сейчас «Барселона» идет на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Атлетико» на два очка. Ее может обойти «Реал», который идет третьим и уступает одно очко.