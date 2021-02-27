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Севилья
«Барселона» победила «Севилью». 15 матчей подряд не проигрывают в Примере, выиграли 9 из 10 последних
вчера, 21:00
Нападающий Лионель Месси забил гол и отдал голевую передачу. Он забил в восьмом матче Примеры подряд.
Последний раз «Барселона» проигрывала в Примере в декабре. Тогда было поражение от «Кадиса» (1:2).
Сейчас «Барселона» идет на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Атлетико» на два очка. Ее может обойти «Реал», который идет третьим и уступает одно очко.
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