Хендерсон не сыграет минимум до апреля после операции. В команде травмированы пять игроков

Джордан Хендерсон перенес операцию после травмы паха и приступил к реабилитации, говорится на сайте «Ливерпуля».

Он травмировал приводящую мышцу 20 февраля в игре с «Эвертоном» и покинул поле в первом тайме.

Клуб не называет конкретные сроки возвращения Хендерсона. В сообщении указано только, что он точно не сыграет до конца мартовского перерыва на матчи сборных.

Хендерсон получил повреждение на фоне массовых травм в «Ливерпуле». Сильнее всего они затронули защитную линию, где у команды выбыли трое центральных защитников. Вероятно, они не сыграют до конца сезона:

Вирджил Ван Дейк. Травмировал колено в октябре.

Джо Гомес. Травмировал колено в ноябре.

Жоэль Матип. Травмировал голеностоп в январе.

Также травмированы полузащитники Джеймс Милнер и Фабиньо. Точные сроки их восстановления неизвестны. В феврале к тренировкам вернулись не игравшие с прошлого года Наби Кейта и Диогу Жота, но пока на поле не выходили.

В зимнее трансферное окно «Ливерпуль» подписал двух защитников: Бена Дэвиса из «Престон Норт Энд» и Озана Кабака из «Шальке 04». Первый еще не дебютировал за «Ливерпуль», второй провел три игры.