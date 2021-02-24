Прогноз на матч «Аталанта» – «Реал»

«Аталанта» и «Реал» сыграют свой первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 24 февраля. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть матч «Аталанта» – «Реал»

Котировки букмекеров:

Победа «Аталанты» – 2,27.

Ничья – 3,63.

Победа «Реала» – 3,03.

Последние четыре матча «Реал» выиграл с общим счетом 7:1. Перед встречей с «Аталантой» Зинедин Зидан сказал:

«Гасперини проделал отличную работу в «Аталанте», он мне очень нравится как тренер. Когда я играл в «Ювентусе», он был там тренером в молодежной команде.

«Аталанта» очень здорово атакует и отлично подготовлена физически. У нее много особенностей, нам нужно будет адаптироваться. Но нам нужно сыграть в своем стиле. Завтра нас ждет хороший матч».