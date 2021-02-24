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#Лига чемпионов #Футбол #Реал #Аталанта

Где смотреть матч «Аталанта» – «Реал»

51 минуту назад

24 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют «Аталанта» и «Реал». Эту встречу покажет «Матч ТВ» в прямом эфире. Трансляция начнется в 22:45.

Что нужно знать об игре:

  • Это их первая встреча в Лиге чемпионов.
  • «Реал» занял первое место в своей группе – набрал 10 очков в 6 матчах.
  • У «Аталанты» 11 очков: 3 победы, 2 ничьи и 1 поражение – в своей группе она стала второй.
Аталанта
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