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#Лига чемпионов #Футбол #Бавария #Лацио

«Бавария» разгромила «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов, забив четырежды. Она не проигрывает в ЛЧ 18 матчей подряд

2 часа назад
  • Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Лацио» закончился со счетом 4:1. 
  • Роберт Левандовски забил свой 72-й гол в ЛЧ и вышел на третье место в рейтинге лучших бомбардиров турнира. Он обошел в списке Рауля.
  • Для «Баварии» это 18-й матч подряд без поражений в ЛЧ. В последний раз клуб проигрывал «Ливерпулю» в марте 2019 года, и с тех пор 16 раз победил и один раз сыграл вничью.
  • «Лацио» в последний раз играл в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне-1999/00. Тогда он вылетел в четвертьфинале.
  • Ответная игра пройдет 17 марта в Мюнхене.
Матч завершен
Лацио
Рим
Корреа 49
1:4
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Левандовски 9
Мусиала 24
Сане 42
Ачерби 47
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