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Бавария
Лацио
«Бавария» разгромила «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов, забив четырежды. Она не проигрывает в ЛЧ 18 матчей подряд
2 часа назад
- Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Лацио» закончился со счетом 4:1.
- Роберт Левандовски забил свой 72-й гол в ЛЧ и вышел на третье место в рейтинге лучших бомбардиров турнира. Он обошел в списке Рауля.
- Для «Баварии» это 18-й матч подряд без поражений в ЛЧ. В последний раз клуб проигрывал «Ливерпулю» в марте 2019 года, и с тех пор 16 раз победил и один раз сыграл вничью.
- «Лацио» в последний раз играл в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне-1999/00. Тогда он вылетел в четвертьфинале.
- Ответная игра пройдет 17 марта в Мюнхене.
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