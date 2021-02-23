Роберт Левандовски
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#Роберт Левандовски #Футбол #Лига чемпионов #Бавария #Рауль

Левандовски вышел на третье место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов, обойдя Рауля

вчера, 23:46

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски забил «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0, перерыв). Этот мяч позволил ему обогнать Рауля в рейтинге лучших бомбардиров турнира.

«Бавария» не проигрывает в ЛЧ почти два года. Последнее поражение было в марте 2019 года от «Ливерпуля» (1:3). С тех пор немецкий клуб 16 раз побеждал, в том числе в финале 2020-го, и один раз играл вничью.

Матч завершен
Лацио
Рим
Корреа 49
1:4
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Левандовски 9
Мусиала 24
Сане 42
Ачерби 47
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