Левандовски вышел на третье место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов, обойдя Рауля

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски забил «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0, перерыв). Этот мяч позволил ему обогнать Рауля в рейтинге лучших бомбардиров турнира.

Криштиану Роналду — 134 гола.

Лионель Месси — 119.

Роберт Левандовски — 72.

Рауль — 71.

«Бавария» не проигрывает в ЛЧ почти два года. Последнее поражение было в марте 2019 года от «Ливерпуля» (1:3). С тех пор немецкий клуб 16 раз побеждал, в том числе в финале 2020-го, и один раз играл вничью.