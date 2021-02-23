Прогноз на матч «Атлетико» – «Челси»

«Атлетико» и «Челси» сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч состоится 23 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть матч «Атлетико» – «Челси»

Котировки букмекеров:

Победа «Атлетико» – 2,84.

Ничья – 3,18.

Победа «Челси» – 2,98.

Новый главный тренер «Челси» Томас Тухель назвал матч против лидера Примеры большим испытанием. А Диего Симеоне признает силу «Челси»:

«Это мощный соперник с великолепными футболистами, они вложили очень хорошие деньги. Уровень трех их вратарей демонстрирует потенциал команды. Их нападающие могли бы выступать за любую команду Европы».

Матч состоится в Бухаресте.