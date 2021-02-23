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#Лига чемпионов #Футбол #Атлетико #Челси

Где смотреть матч «Атлетико» – «Челси»

3 часа назад

«Атлетико» и «Челси» сыграют 23 февраля в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игру покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется в 22:45.

Соперники дважды встречались на групповой стадии ЛЧ – две ничьи и две победы «Челси». Но в полуфинале ЛЧ и в матче за Суперкубок УЕФА побеждал «Атлетико».

В этом сезоне ЛЧ «Челси» опередил в группе другую испанскую команду – «Севилью». «Атлетико» финишировал вторым в группе, выиграв всего два матча из шести. Оба клуба играли против российских команд: «Челси» против «Краснодара», «Атлетико» – против «Локомотива».

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Челси
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