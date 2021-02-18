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Прогноз на матч «Краснодар» – «Динамо» З
2 часа назад
18 февраля «Краснодар» и загребское «Динамо» сыграют в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча стартует в 20:55 по московскому времени.
Где смотреть матч «Краснодар» – «Динамо» З
Котировки букмекеров:
Победа «Краснодара» – 2,30.
Ничья – 3,27.
Победа «Динамо» З – 3,29.
Перед матчем полузащитник «Динамо» Мислав Оршич сказал:
«Мы знаем «Краснодар» как наиболее сильный клуб в России. Место в чемпионате не соответствует уровню. Надеюсь, для нас все будет хорошо завтра».
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