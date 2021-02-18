Прогноз на матч «Краснодар» – «Динамо» З

18 февраля «Краснодар» и загребское «Динамо» сыграют в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча стартует в 20:55 по московскому времени.

Где смотреть матч «Краснодар» – «Динамо» З

Котировки букмекеров:

Победа «Краснодара» – 2,30.

Ничья – 3,27.

Победа «Динамо» З – 3,29.

Перед матчем полузащитник «Динамо» Мислав Оршич сказал:

«Мы знаем «Краснодар» как наиболее сильный клуб в России. Место в чемпионате не соответствует уровню. Надеюсь, для нас все будет хорошо завтра».