Краснодар
Лига Европы
Футбол
Динамо З
Где смотреть матч «Краснодар» – «Динамо» З
9 минут назад
18 февраля «Краснодар» и загребское «Динамо» сыграют в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча состоится в Краснодаре и начнется в 20:55 по московскому времени.
Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция начнется в 20:25 по мск с работы студии.
- Мурад Мусаев об этом матче сказал: «Н и одной команде не было бы удобно играть против «Динамо». Уверен, будет сложный матч. Постараемся порадовать наших болельщиков».
- Это в четвертый раз, когда «Краснодар» участвует в плей-офф Лиги Европы.
- У «Динамо» сейчас серия из трех побед в чемпионате.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые