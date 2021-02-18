Где смотреть матч «Краснодар» – «Динамо» З

18 февраля «Краснодар» и загребское «Динамо» сыграют в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча состоится в Краснодаре и начнется в 20:55 по московскому времени.

Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция начнется в 20:25 по мск с работы студии.