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#Краснодар #Футбол #Лига Европы #Динамо З

Где смотреть матч «Краснодар» – «Динамо» З

9 минут назад

18 февраля «Краснодар» и загребское «Динамо» сыграют в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча состоится в Краснодаре и начнется в 20:55 по московскому времени.

Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляция начнется в 20:25 по мск с работы студии.

  • Мурад Мусаев об этом матче сказал: «Н и одной команде не было бы удобно играть против «Динамо». Уверен, будет сложный матч. Постараемся порадовать наших болельщиков».
  • Это в четвертый раз, когда «Краснодар» участвует в плей-офф Лиги Европы.
  • У «Динамо» сейчас серия из трех побед в чемпионате.
Краснодар
Краснодар
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Динамо
Загреб
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