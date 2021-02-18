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«Ман Сити» обыграл «Эвертон». Отрыв от «Ливерпуля» – 10 очков
час назад
«Манчестер Сити» – «Эвертон» – 3:1:
- Для «Ман Сити» это 12-я победа в АПЛ подряд.
- «Сити» также продлил беспроигрышную серию в Премьер-лиге до 16 встреч подряд.
- У «Эвертона» другая серия – безвыигрышная. Анчелотти не побеждал в АПЛ с 3 февраля (3 встречи).
- А еще «Манчестер Сити» укрепил положение в таблице Премьер-лиги. После 24 туров у него 56 очков – на 10 больше, чем у «Ливерпуля».
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