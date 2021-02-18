Эрлинг Холанд
Лига чемпионов
Футбол
Боруссия Д
Севилья
Холанд стал первым игроком в истории ЛЧ, который забил 18 голов в первых 13 матчах
2 часа назад
Матч с «Севильей» в 1/8 финала Лиги чемпионов стал для Эрлинга Холанда 13-м в турнире. В первом тайме встречи Холанд забил два гола. Благодаря этим мячам он дошел до отметки в 18 мячей в ЛЧ. Ни одному игроку в истории турнира не удавалась такая результативность в 13 встречах.
Результативность 20-летнего Холанда в Лиге чемпионов:
- «Зальцбург» – 8 мячей.
- «Боруссия» Д – 10 голов.
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