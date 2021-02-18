Эрлинг Холанд
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Боруссия Д
Севилья
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#Эрлинг Холанд #Лига чемпионов #Футбол #Боруссия Д #Севилья

Холанд стал первым игроком в истории ЛЧ, который забил 18 голов в первых 13 матчах

2 часа назад

Матч с «Севильей» в 1/8 финала Лиги чемпионов стал для Эрлинга Холанда 13-м в турнире. В первом тайме встречи Холанд забил два гола. Благодаря этим мячам он дошел до отметки в 18 мячей в ЛЧ. Ни одному игроку в истории турнира не удавалась такая результативность в 13 встречах.

Результативность 20-летнего Холанда в Лиге чемпионов:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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