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#Лига чемпионов #Футбол #Севилья #Боруссия Д

Прогноз на матч «Севилья» – «Боруссия» Д

4 часа назад

«Севилья» и «Боруссия» Д сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча стартует в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть матч «Севилья» – «Боруссия» Д

Котировки букмекеров:

Победа «Севильи» – 2,33.

Ничья – 2,50.

Победа «Боруссии» – 2,12.

У «Севильи» сейчас 9-матчевая серия из побед. Хулен Лопетеги сказал про эту встречу:

«Это самый важный матч сезона на данный момент. Мы в плей-офф Лиги чемпионов и будем играть против команды, в атаке которой играют одни из самых талантливых молодых игроков Европы».

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