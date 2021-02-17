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Прогноз на матч «Севилья» – «Боруссия» Д
4 часа назад
«Севилья» и «Боруссия» Д сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча стартует в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть матч «Севилья» – «Боруссия» Д
Котировки букмекеров:
Победа «Севильи» – 2,33.
Ничья – 2,50.
Победа «Боруссии» – 2,12.
У «Севильи» сейчас 9-матчевая серия из побед. Хулен Лопетеги сказал про эту встречу:
«Это самый важный матч сезона на данный момент. Мы в плей-офф Лиги чемпионов и будем играть против команды, в атаке которой играют одни из самых талантливых молодых игроков Европы».
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