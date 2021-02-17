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#Лига чемпионов #Футбол #Севилья #Боруссия Д

Где смотреть матч «Севилья» – «Боруссия» Д

13 минут назад

«Севилья» и «Боруссия» Д сыграют 17 февраля в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч покажет канал «Матч! Футбол 1». Трансляция начнется в 22:45.

Команды всего дважды встречались в официальных матчах. В сезоне-2010/11 они играли в одной группе в ЛЧ. Результат – победа «Севильи» и ничья.

В этом сезоне в Лиге чемпионов обе команды набрали по 13 очков. Только «Севилье» этого хватило лишь для второго места. «Боруссия» заняла первую строчку в своей группе.

Севилья
Севилья
-:-
Боруссия
Дортмунд
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