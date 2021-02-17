Прогноз на матч «Порту» – «Ювентус»

«Порту» и «Ювентус» сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча стартует в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть матч «Порту» – «Ювентус»

Котировки букмекеров:

Победа «Порту» – 4,14.

Ничья – 3,30.

Победа «Ювентуса» – 2,00.

У «Ювентуса» сейчас двухматчевая серия без побед (ничья и поражение). Недавно клуб выиграл Суперкубок Италии. А про матч с «Порту» Пирло сказал: «Игра будет очень сложной, эта команда умеет хорошо защищаться. Она действует компактно, в стиле «Атлетико», в две линии по четыре игрока. Нам нужно быть терпеливыми, не форсировать события, потому что у них есть футболисты, умеющие хорошо контратаковать».

Последнее поражение «Порту» случилось 19 января. Дальше – 7-матчевая беспроигрышная серия, которая закончилась 4 ничейными результатами подряд.