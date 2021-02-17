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#Лига чемпионов #Футбол #Ювентус #Порту

Где смотреть матч «Порту» – «Ювентус»

24 минуты назад

«Порту» и «Ювентус» сыграют 17 февраля в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч состоится в Португалии на стадионе «Драгау» и начнется в 23:00 по московскому времени.

«Ювентус» на групповом этапе ЛЧ в этом сезоне набрал 15 очков и занял первое место в группе. «Порту» был в своей группе вторым 13 очками.

Всего в официальных турнирах команды встречались 5 раз. 4 раза победил «Юве», 1 раз – «Порту». В последний раз они встречались в 1/8 финала ЛЧ в сезоне-2016/17. Тогда по сумме двух матчей (общий счет – 3:0) дальше вышел «Ювентус».

Матч в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Начало – 22:45 по мск.

Порту
Порту
-:-
Ювентус
Турин
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