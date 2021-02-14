Алексей Миранчук
Серия А
Футбол
Аталанта
Миранчук отдал голевой пас на победный гол «Аталанты»
52 минуты назад
«Аталанта» с минимальным счетом обыграла «Кальяри». Единственный гол на 90-й минуте забил Луис Муриэль. Алексей Миранчук отметился ассистом.
Это первый голевой пас для Миранчука в Серии А. До этого у него был гол в матче против «Интера».
Миранчук сыграл за «Аталанту» в двух из последних четырех матчей во всех турнирах. Оба раза он вышел на замену.
«Аталанта» занимает в Серии А седьмое место. Она набрала 40 очков за 22 игры.
Миранчук не играл в полуфинале Кубка против «Наполи». Он забивал в двух предыдущих матчах турнира
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