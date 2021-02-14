Алексей Миранчук
Серия А
Футбол
Аталанта
Поделиться:
Комментарии:
0
#Алексей Миранчук #Футбол #Серия А #Аталанта

Миранчук отдал голевой пас на победный гол «Аталанты»

52 минуты назад

Keystone Press Agency/Global Look Press

«Аталанта» с минимальным счетом обыграла «Кальяри». Единственный гол на 90-й минуте забил Луис Муриэль. Алексей Миранчук отметился ассистом.

Это первый голевой пас для Миранчука в Серии А. До этого у него был гол в матче против «Интера».

Миранчук сыграл за «Аталанту» в двух из последних четырех матчей во всех турнирах. Оба раза он вышел на замену.

«Аталанта» занимает в Серии А седьмое место. Она набрала 40 очков за 22 игры.

Миранчук не играл в полуфинале Кубка против «Наполи». Он забивал в двух предыдущих матчах турнира

Матч завершен
Кальяри
Кальяри
0:1
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Муриэль 90
Еще по теме
Миранчук опять забил – теперь победный за «Аталанту» в четвертьфинале Кубка
Сладкий дебют Миранчука в Серии А: вышел на замену и красиво забил «Интеру» первым ударом 🧁
«Уже поздно начинать болеть за «Аталанту»?» Реакция России и мира на гол Миранчука
Чудо-дебют Миранчука за «Аталанту»: вышел на 10 минут в дождь – и сразу ГОЛ 💙
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Алексей Миранчук
#Футбол
#Серия А
#Аталанта