Миранчук отдал голевой пас на победный гол «Аталанты»

«Аталанта» с минимальным счетом обыграла «Кальяри». Единственный гол на 90-й минуте забил Луис Муриэль. Алексей Миранчук отметился ассистом.

Это первый голевой пас для Миранчука в Серии А. До этого у него был гол в матче против «Интера».

Миранчук сыграл за «Аталанту» в двух из последних четырех матчей во всех турнирах. Оба раза он вышел на замену.

«Аталанта» занимает в Серии А седьмое место. Она набрала 40 очков за 22 игры.

Миранчук не играл в полуфинале Кубка против «Наполи». Он забивал в двух предыдущих матчах турнира