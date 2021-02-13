«Лейпциг» выкупил Анхелиньо у «Ман Сити»

Фиксированная сумма выкупа в контракте Анхелиньо составляла 18 миллионов евро. Об этом писал kicker. Теперь «РБ Лейпциг» активировал этот пункт.

Анхелиньо уже второй сезон играл в «Лейпциге» по арендному соглашению. В сезоне-2020/21 он провел в Бундеслиге 20 матчей, забил четыре гола и сделал четыре ассиста.

Анхелиньо 24 года. Он играет на позиции крайнего защитника. Всего в «Лейпциге» он провел 47 матчей. Статистика: девять голов и 16 голевых передач.

Полноценный контракт Анхелиньо с «Лейпцигом» действует до 2025 года.

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