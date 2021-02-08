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#Лига чемпионов #Футбол #Манчестер Сити #Боруссия М

«Ман Сити» и «Боруссия» сыграют матч ЛЧ в Будапеште

вчера, 22:12

Менхенгладбахская «Боруссия» проведет домашний матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ман Сити» на нейтральном поле.

Причина – прекращение Германией авиасообщения с Великобританией до 17 февраля из-за риска заражения новым штаммом коронавируса.

  • Ранее в Будапешт был перенесен и матч «Лейпцига» с «Ливерпулем». Они сыграют 16 февраля.
  • Игра «Боруссия» – «Манчестер Сити» запланирована на 24 февраля.
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