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«Ман Сити» и «Боруссия» сыграют матч ЛЧ в Будапеште
вчера, 22:12
Менхенгладбахская «Боруссия» проведет домашний матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ман Сити» на нейтральном поле.
Причина – прекращение Германией авиасообщения с Великобританией до 17 февраля из-за риска заражения новым штаммом коронавируса.
- Ранее в Будапешт был перенесен и матч «Лейпцига» с «Ливерпулем». Они сыграют 16 февраля.
- Игра «Боруссия» – «Манчестер Сити» запланирована на 24 февраля.
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