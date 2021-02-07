Златан Ибрагимович
Серия А
Футбол
Милан
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#Златан Ибрагимович #Футбол #Милан #Серия А

Златан забил 500 голов в клубной карьере. 82 – за «Милан»

вчера, 18:03

Златан Ибрагимович забил 500-й гол в клубной карьере в игре «Милана» и «Кротоне». Он открыл счет в первом тайме.

Матч завершен
Милан
Милан
Ибрагимович 30
Ибрагимович 64
Ребич 69
Ребич 70
4:0
Матч завершен
Кротоне
Кротоне

Ибрагимович имеет 156 голов в «ПСЖ» – это его самый высокий показатель по голам в одном клубе. За два прихода в «Милан» он забил 82 гола.

Меньше всего Ибрагимович забивал в составе «Мальме» (18). В этом клубе он начинал профессиональную карьеру.

В сезоне-2020/21 Ибрагимович забил в Серии А 13 голов. Ему 39 лет. Контракт Златана с «Миланом» действует до лета 2021 года.

Ибрагимович – футболист года в Швеции. Уже в 12-й раз

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