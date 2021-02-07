Златан Ибрагимович
Серия А
Футбол
Милан
Златан забил 500 голов в клубной карьере. 82 – за «Милан»
вчера, 18:03
Златан Ибрагимович забил 500-й гол в клубной карьере в игре «Милана» и «Кротоне». Он открыл счет в первом тайме.
Ибрагимович имеет 156 голов в «ПСЖ» – это его самый высокий показатель по голам в одном клубе. За два прихода в «Милан» он забил 82 гола.
Меньше всего Ибрагимович забивал в составе «Мальме» (18). В этом клубе он начинал профессиональную карьеру.
В сезоне-2020/21 Ибрагимович забил в Серии А 13 голов. Ему 39 лет. Контракт Златана с «Миланом» действует до лета 2021 года.
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