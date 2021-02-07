Златан забил 500 голов в клубной карьере. 82 – за «Милан»

Ибрагимович имеет 156 голов в «ПСЖ» – это его самый высокий показатель по голам в одном клубе. За два прихода в «Милан» он забил 82 гола.

Меньше всего Ибрагимович забивал в составе «Мальме» (18). В этом клубе он начинал профессиональную карьеру.

В сезоне-2020/21 Ибрагимович забил в Серии А 13 голов. Ему 39 лет. Контракт Златана с «Миланом» действует до лета 2021 года.

Ибрагимович – футболист года в Швеции. Уже в 12-й раз