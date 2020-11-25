Ибрагимович – футболист года в Швеции. Уже в 12-й раз

Златан Ибрагимович опять стал лучшим игроком Швеции. Приз вручает газета Aftonbladet в сотрудничестве со шведской футбольной ассоциацией.

Златан выиграл эту награду в 12-й раз. Впервые он ее получил в 2005 году. Через год приз получил Фредрик Юнберг. А потом Ибрагимович становился лучшим десять лет подряд. Потом приз получал Андреас Гранквист и дважды Виктор Линделеф. И спустя четыре года Златан – снова лучший в Швеции. Он посвятил приз болельщикам:

«Говорят, что двенадцатый человек на поле – это болельщики. Свой 12-й «Золотой мяч» я посвящу им. Надеюсь, что все вернется на круги своя, и болельщики получат возможность насладиться красотой того, что мы делаем на поле. Это не то же самое, что играть без болельщиков.

Я не могу закончить карьеру перед пустыми трибунами.

Мне 39 лет, и я выиграл «Золотой мяч». Я планирую выиграть его и в 50 лет»