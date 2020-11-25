Златан Ибрагимович
Серия А
Футбол
Милан
Швеция
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#Златан Ибрагимович #Футбол #Серия А #Милан #Швеция

Ибрагимович – футболист года в Швеции. Уже в 12-й раз

3 часа назад

Златан Ибрагимович опять стал лучшим игроком Швеции. Приз вручает газета Aftonbladet в сотрудничестве со шведской футбольной ассоциацией.

Златан выиграл эту награду в 12-й раз. Впервые он ее получил в 2005 году. Через год приз получил Фредрик Юнберг. А потом Ибрагимович становился лучшим десять лет подряд. Потом приз получал Андреас Гранквист и дважды Виктор Линделеф. И спустя четыре года Златан – снова лучший в Швеции. Он посвятил приз болельщикам:

«Говорят, что двенадцатый человек на поле – это болельщики. Свой 12-й «Золотой мяч» я посвящу им. Надеюсь, что все вернется на круги своя, и болельщики получат возможность насладиться красотой того, что мы делаем на поле. Это не то же самое, что играть без болельщиков.

Я не могу закончить карьеру перед пустыми трибунами. 

Мне 39 лет, и я выиграл «Золотой мяч». Я планирую выиграть его и в 50 лет»

У Ибрагимовича за «Милан» мощная статистика в этом сезоне:

  • 6 матчей, 10 голов. Сделал дубль в миланском дерби.
  • И он первым в возрасте 38+ забил не менее десяти голов за сезон в топ-5 европейских чемпионов в XXI веке
Вот почему он все еще крут
Секрет Златана в 39 лет – личный физиотерапевт. Он называет Златана идиотом за лишние пробежки и гоняет в бассейн
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