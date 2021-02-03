Рот-Вайсс
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#Рот-Вайсс #ATP Finals #Байер #Кубок Германии

«Рот-Вайсс» выбил «Байер» из Кубка Германии. Это клуб из 4-го дивизиона, который впервые за 27 лет сыграет в четвертьфинале

03 февраля, 00:40

Неожиданность в Кубке Германии. В матче 1/8 финала «Рот-Вайсс» обыграл «Байер». Так складывался этот матч:

Матч завершен
Рот-Вайсс
Эссен
108
117
2:1
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Бэйли 105

Что известно о «Рот-Вайссе»:

  • Это клуб из 4-го немецкого дивизиона.
  • В последний раз «Рот-Вайсс» выходил в четвертьфинал Кубка Германии в сезоне-1993/94.
  • Начиная с 2000 года, наивысшим достижением «Рот-Вайсса» была игра во второй Бундеслиге. В последний раз клуб выступал там в сезоне-2009/10. Дальше из-за кризиса свалился в региональные лиги.
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