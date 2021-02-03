Рот-Вайсс
Кубок Германии
Байер
ATP Finals
«Рот-Вайсс» выбил «Байер» из Кубка Германии. Это клуб из 4-го дивизиона, который впервые за 27 лет сыграет в четвертьфинале
03 февраля, 00:40
Неожиданность в Кубке Германии. В матче 1/8 финала «Рот-Вайсс» обыграл «Байер». Так складывался этот матч:
Что известно о «Рот-Вайссе»:
- Это клуб из 4-го немецкого дивизиона.
- В последний раз «Рот-Вайсс» выходил в четвертьфинал Кубка Германии в сезоне-1993/94.
- Начиная с 2000 года, наивысшим достижением «Рот-Вайсса» была игра во второй Бундеслиге. В последний раз клуб выступал там в сезоне-2009/10. Дальше из-за кризиса свалился в региональные лиги.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые