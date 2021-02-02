Матч завершен
Рот-Вайсс
Эссен
108
117
2:1
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Бэйли 105
Кубок Германии, 1/8 финала

Кубок Германии,

1/8 финала

Германия
2 февр. 2021, 20:30 МСК
2.02.2021, 20:30 МСК
вторник
События
Составы
Рот-Вайсс
мин
-
S. Engelmann
S. Engelmann
117'
117'
123
-
O. Kefkir
O. Kefkir
108'
108'
123
Байер
мин
-
Бэйли
Леон Бэйли
105'
105'
114
-
Паласиос
Эсекьель Паласиос
46