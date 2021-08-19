Лунев вызван в сборную России

Вратарь «Байера» Андрей Лунев вызван на матчи сборной России в рамках квалификации к ЧМ-2022.

Сначала об этом сообщил представитель Лунева Андрей Смирнов. Затем – тренер вратарь сборной Виталий Кафанов:

«Да, это правда. Мы отправляли письмо в «Байер» еще позавчера, не на ту почту пришло сначала.

Он не будет ни пятым, ни третьим. Мы еще не знаем, кто каким будет. Просто планируем включить Лунева в список как одного из четверых вратарей на ближайший сбор. Но на данный момент, да, он один из пяти вратарей в расширенном списке».