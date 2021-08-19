Андрей Лунев
Бундеслига
Россия
Байер
Поделиться:
Комментарии:
0
#Андрей Лунев #Россия #Бундеслига #Байер

Лунев вызван в сборную России

4 часа назад

Вратарь «Байера» Андрей Лунев вызван на матчи сборной России в рамках квалификации к ЧМ-2022.

Сначала об этом сообщил представитель Лунева Андрей Смирнов. Затем – тренер вратарь сборной Виталий Кафанов:

«Да, это правда. Мы отправляли письмо в «Байер» еще позавчера, не на ту почту пришло сначала.

Он не будет ни пятым, ни третьим. Мы еще не знаем, кто каким будет. Просто планируем включить Лунева в список как одного из четверых вратарей на ближайший сбор. Но на данный момент, да, он один из пяти вратарей в расширенном списке».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Metaratings
Еще по теме
Лунев – в «Байере». Надо удивляться? Какие шансы? Как сейчас дела у «Байера»?
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Андрей Лунев
#Россия
#Бундеслига
#Байер