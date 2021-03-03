Рот-Вайсс

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Германия
Стадион
Георг Мелхес Штадион
Лента
Состав
Результаты

Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
S. Engelmann S. 		Нап 4 3 0 1 0
O. Kefkir O. 		Нап 3 2 0 0 0
M. Kehl M. 		Нап 3 1 0 2 0
D. Grote D. 		Нап 2 0 0 2 0
F. Backszat F. 		Нап 2 0 0 1 0
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Результаты
03.03.2021 03 марта 2021 ср 20:30
Рот-Вайсс
0 : 3
Хольштайн
03.03.2021 03 марта 2021 ср 20:30
1/4 финала
Рот-Вайсс
0
Хольштайн
3
Германия. Кубок , 1/4 финала
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 20:30
Рот-Вайсс
2 : 1
Байер
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 20:30
1/8 финала
Рот-Вайсс
2
Байер
1
Германия. Кубок , 1/8 финала
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 20:30
Рот-Вайсс
3 : 2
Фортуна
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 20:30
1/16 финала
Рот-Вайсс
3
Фортуна
2
Германия. Кубок , 1/16 финала
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 19:30
Рот-Вайсс
1 : 0
Арминия
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 19:30
1/32 финала
Рот-Вайсс
1
Арминия
0
Германия. Кубок , 1/32 финала
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