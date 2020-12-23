Матч завершен
Рот-Вайсс
Эссен
15
39
70
3:2
Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Хеннингс 36
Хеннингс 87
Кубок Германии, 1/16 финала

Кубок Германии,

1/16 финала

Германия
23 дек. 2020, 20:30 МСК
23.12.2020, 20:30 МСК
среда
События
Составы
Рот-Вайсс
мин
-
S. Engelmann
S. Engelmann
15'
15'
76
-
M. Kehl
M. Kehl
39'
39'
89
-
I. Young
I. Young
66
-
O. Kefkir
O. Kefkir
70'
70'
89
Фортуна
мин
-
Хеннингс
Рувен Хеннингс
36'
87'
36'
87'
89
-
Моралес
Альфредо Моралес
89