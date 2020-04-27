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#Фортуна #Футбол #Бундеслига #Зак Стеффен #Адам Бодзек

У «Фортуны» травмировались два игрока на тренировке. У обоих – вторые травмы за год

27 апреля 2020, 19:31

Клубы Бундеслиги возобновили тренировки и готовятся к продолжению сезона. Цель лиги – проводить матчи с 9 мая.

У «Фортуны» (третье место с конца в таблице) – уже потери. Клуб сообщил о травмах: у полузащитника Адама Бодзека повреждение мышцы бедра, а голкипер Зак Стеффен травмировал связки колена.

Стеффен еще не играл в этом году из-за проблем с коленом. У Бодзека тоже была травма в 2020-м – беспокоило подколенное сухожилие, из-за чего игрок пропустил четыре матча.

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