Кубок Германии

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«Бавария» поставила на игру кучу звезд – и рухнула 0:5. Ей забил даже защитник, который только вылечил травму
#Бавария
Игрок так не любит «Шальке», что заклеил его имя на форме: «Я простой парень из Эссена. Для меня это нормально»
#Саша Мельдерс
«Бавария» нащелкала 12 голов клубу из пятого дивизиона. Он не играл в Кубке с 1987-го, а игроки заранее договорились, с кем из звезд поменяются майками
#Бавария
Не забыли ван Боммеля? Он стал тренером «Вольфсбурга» и сразу утопил клуб: сделал лишнюю замену в кубке – и победа превратилась в вылет
#Марк Ван Боммел
Санчо унижает «Лейпциг» – обыгрывает защитников перед пустыми воротами. Забивает и пасует чаще, чем играет
#Джейдон Санчо
Игрок «Гамбурга» напал и повалил фаната после вылета из Кубка
#Кубок Германии