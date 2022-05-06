Арминия

Билефельд
Arminia
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Сайт
www.arminia.de/
Страна
Германия
Стадион
Шуко Арена
Тренер
Франк Крамер
Ф. Крамер
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
1
Стефан Ортега Морено С. Ортега Морено 		Вра 29 31 0 0 1 0
4
Йоаким Нильссон Й. Нильссон 		Защ 28 29 1 0 3 0
11
Масайя Окугава М. Окугава 		Нап 26 28 7 1 0 0
2
Амос Пипер А. Пипер 		Защ 24 27 0 0 2 0
8
Алессандро Шепф А. Шепф 		Пол 28 26 1 0 2 1
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Ближайшие матчи
06.05.2022 06 мая 2022 пт 21:30
Бохум
-:-
Арминия
06.05.2022 06 мая 2022 пт 21:30
Германия. Бундеслига , 33 тур
Бохум
-
Арминия
-
Германия. Бундеслига , 33 тур
14.05.2022 14 мая 2022 сб 16:30
Арминия
-:-
РБ Лейпциг
14.05.2022 14 мая 2022 сб 16:30
Германия. Бундеслига , 34 тур
Арминия
-
РБ Лейпциг
-
Германия. Бундеслига , 34 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
15
Герта
32 9 6 17 35:67 33
16
Штутгарт
32 6 11 15 37:56 29
17
Арминия
32 5 12 15 25:50 27
18
Гройтер Фюрт
32 3 9 20 26:77 18
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Результаты
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 16:30
Арминия
1 : 1
Герта
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 16:30
32 тур
Арминия
1
Герта
1
Германия. Бундеслига , 32 тур
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 16:30
Кельн
3 : 1
Арминия
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 16:30
31 тур
Кельн
3
Арминия
1
Германия. Бундеслига , 31 тур
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 16:30
Арминия
0 : 3
Бавария
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 16:30
30 тур
Арминия
0
Бавария
3
Германия. Бундеслига , 30 тур
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 16:30
Вольфсбург
4 : 0
Арминия
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 16:30
29 тур
Вольфсбург
4
Арминия
0
Германия. Бундеслига , 29 тур
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 16:30
Арминия
1 : 1
Штутгарт
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 16:30
28 тур
Арминия
1
Штутгарт
1
Германия. Бундеслига , 28 тур
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