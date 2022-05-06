Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
1Стефан Ортега Морено С. Ортега Морено
|Вра
|29
|31
|0
|0
|1
|0
|
4Йоаким Нильссон Й. Нильссон
|Защ
|28
|29
|1
|0
|3
|0
|
11Масайя Окугава М. Окугава
|Нап
|26
|28
|7
|1
|0
|0
|
2Амос Пипер А. Пипер
|Защ
|24
|27
|0
|0
|2
|0
|
8Алессандро Шепф А. Шепф
|Пол
|28
|26
|1
|0
|2
|1
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
15
|32
|9
|6
|17
|35:67
|33
|
16
|32
|6
|11
|15
|37:56
|29
|
17
|32
|5
|12
|15
|25:50
|27
|
18
|32
|3
|9
|20
|26:77
|18
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