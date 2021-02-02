АПЛ
Футбол
Этой зимой клубы АПЛ потратили 84,2 млн евро на трансферы – это почти в три раза меньше, чем в прошлой
02 февраля, 17:53
Статистика по трансферам клубов АПЛ этой зимой:
- В сумме они потратили 84,2 млн евро.
- За это время совершено 46 сделок.
- «Лидс», «Челси», «Лестер» и «Шеффилд» не подписали никого.
- Самый дорогой переход в клуб АПЛ – трансфер Амада Диалло из «Аталанты» в «Манчестер Юнайтед». Но стороны объявляли о договоренности еще осенью.
84,2 млн евро – это почти в три раза меньше, чем клубы Премьер-лиги потратили прошлой зимой. Тогда сумма составляла 230 млн евро.
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