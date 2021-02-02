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Этой зимой клубы АПЛ потратили 84,2 млн евро на трансферы – это почти в три раза меньше, чем в прошлой

02 февраля, 17:53

Статистика по трансферам клубов АПЛ этой зимой:

84,2 млн евро – это почти в три раза меньше, чем клубы Премьер-лиги потратили прошлой зимой. Тогда сумма составляла 230 млн евро.

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