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Мустафи – игрок «Шальке». Это третий игрок, ушедший из «Арсенала» зимой на правах свободного агента
02 февраля, 10:09
Летом 2016-го Шкодран Мустафи перешел в «Арсенал» из «Валенсии» за 41 млн евро. С того момента:
- Мустафи сыграл 151 матч за «Арсенал» во всех турнирах.
- В этих встречах он забил 9 голов и отдал 5 ассистов.
- Дважды выигрывал Кубок Англии: в сезоне-2016/17 и в сезоне-2019/20.
Сейчас Мустафи покинул «Арсенал» и присоединился к «Шальке». Transfermarkt пишет, что он перешел в «Шальке» как свободный агент. И это третий футболист, который расторг контракт с «Арсеналом» этой зимой:
1. Месут Озил. Перешел за 0 евро в «Фенербахче».
2. Сократис Папастатопулос. Ушел свободно в «Олимпиакос».
3. Шкодран Мустафи.
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