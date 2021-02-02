Мустафи – игрок «Шальке». Это третий игрок, ушедший из «Арсенала» зимой на правах свободного агента

Летом 2016-го Шкодран Мустафи перешел в «Арсенал» из «Валенсии» за 41 млн евро. С того момента:

Мустафи сыграл 151 матч за «Арсенал» во всех турнирах.

В этих встречах он забил 9 голов и отдал 5 ассистов.

Дважды выигрывал Кубок Англии: в сезоне-2016/17 и в сезоне-2019/20.

Сейчас Мустафи покинул «Арсенал» и присоединился к «Шальке». Transfermarkt пишет, что он перешел в «Шальке» как свободный агент. И это третий футболист, который расторг контракт с «Арсеналом» этой зимой:

1. Месут Озил. Перешел за 0 евро в «Фенербахче».

2. Сократис Папастатопулос. Ушел свободно в «Олимпиакос».

3. Шкодран Мустафи.